In Toscana, la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è aumentata del 52% nel 2025 rispetto all’anno precedente. La regione si posiziona al terzo posto in Italia per quantità di RAEE pro capite. La crescita della raccolta si riflette in dati ufficiali e testimonia un miglioramento nella gestione di questi rifiuti.

L’obiettivo, per l’assessore regionale all’Ambiente David Barontini, è “mantenere e migliorare gli standard per restare tra le regioni all’avanguardia nel recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici” La Toscana si conferma tra le regioni più virtuose nella gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Nel 2025, secondo il Rapporto regionale del Centro di Coordinamento RAEE, nella regione sono state raccolte 31.995 tonnellate di RAEE domestici, con una crescita del 5,2% rispetto al 2024. Un dato che si traduce in una performance pro capite di 8,74 kg per abitante, ben oltre la media nazionale (6,22 kgab) e sufficiente a confermare la Toscana al terzo posto in Italia per raccolta pro capite. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - In Toscana la raccolta RAEE accelera. Nel 2025 +52,% e terzo posto in Italia per pro capite

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