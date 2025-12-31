2025 l’anno d’oro dei mercati | rating spread Borsa da record Pil pro-capite L’Italia del governo Meloni va
Nel 2025, l’Italia si distingue per una significativa crescita economica e stabilità finanziaria. Con record in rating, spread contenuti e un PIL pro-capite in aumento, il paese si conferma come protagonista affidabile sui mercati globali. Sotto la guida del governo Meloni, l’Italia ha rafforzato il suo ruolo internazionale, evidenziando un percorso di stabilità e sviluppo che coinvolge sia l’economia che la politica.
Nel 2025, l’Italia ha riacquisito non soltanto grande importanza internazionale a livello politico, ma anche economico. Basti pensare al grande distacco registrato dal nostro Paese sul Pil pro capite, che ha battuto Inghilterra, Francia e Spagna. Insomma, la misura della ricchezza media italiana ha superato tutti gli Stati progressisti, che già ad agosto 2025 non si trovavano in una “botte di ferro” economicamente. Ma la nostra competitività ha raggiunto un altro risultato importante anche sul versante occupazionale: a settembre di quest’anno, dall’Inps, sono stati registrati 357mila nuovi posti di lavoro nel settore privato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Debito pubblico Italia record ad agosto 2025, a 3.082 mld €, +119 mld sul 2024, pari a 52mila € pro capite; rapporto col Pil a 136,8%
Leggi anche: Dallo spread al rating, le performance italiane da primato dal 2022 ad oggi. Riconosciuto il lavoro del governo Meloni
Dove investire nel 2026 dopo la volatilità dei mercati di quest'anno x.com
L’andamento dei mercati finanziari di oggi martedì 30 dicembre 2025: Ultima giornata di contrattazione dell'anno; Avvio misto dei mercati globali; Andamento nervoso dei metalli preziosi; Focus sui titoli della difesa. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.