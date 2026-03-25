Venerdì 27 marzo si terrà a Ravenna un evento intitolato “Agaciro”, promosso dalla Scuola Pescarini. La giornata prevede uno spettacolo teatrale che combina arte e intrattenimento con l’obiettivo di sensibilizzare sulle relazioni sane. L’iniziativa si svolge presso la sede della scuola e mira a coinvolgere i partecipanti in riflessioni sui modi di costruire rapporti equilibrati e sulle responsabilità quotidiane in questo ambito.

Come si costruisce una sana relazione? E quale responsabilità abbiamo, ogni giorno, nel riconoscere e contrastare dinamiche disfunzionali? A queste domande vuole rispondere “Agaciro”, l’evento promosso dalla Scuola Pescarini in programma venerdì 27 marzo, dalle ore 10, nella sede ravennate in via Manlio Monti 32. Un’esperienza immersiva in cui poesia, danza, musica e teatro diventano strumenti educativi per affrontare i temi dell’affettività e della prevenzione della violenza, coinvolgendo prima di tutto i giovani maschi. Sul palco si alterneranno linguaggi e sensibilità diverse, grazie a realtà del mondo delle arti. Tra i protagonisti: la... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - In scena “Agaciro”: arte e spettacolo insieme per educare alle relazioni sane

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