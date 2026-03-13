Arezzo ospita un ciclo di cinque incontri, che si svolgono ogni settimana, dedicati a approfondire i meccanismi della dipendenza affettiva. L’obiettivo è aiutare le persone a riconoscere i legami che possono ferire e a trovare strumenti per rafforzare le relazioni. L’iniziativa si rivolge a chi desidera comprendere meglio queste dinamiche e affrontare eventuali difficoltà emotive.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Cinque incontri settimanali per conoscere e capire la dipendenza affettiva e offrire un aiuto per ritrovare la libertà emotiva. Si terranno ogni giovedì, a partire dal 19 marzo fino al 16 aprile, presso la sala riunioni del SerD di Arezzo dalle 17,15 alle 19. Un percorso di gruppo “Legami che curano, legami che feriscono” promosso dal SerD, condiviso con uomini e donne in cura presso il SerD, con lo scopo di offrire uno spazio di informazione, riflessione e confronto su una forma di sofferenza relazionale spesso poco visibile ma molto diffusa come la dipendenza affettiva. Ogni appuntamento prevede un momento informativo seguito da un lavoro di gruppo guidato dagli operatori del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque incontri per riconoscere i legami che feriscono e costruire relazioni più sane

Articoli correlati

Leggi anche: Non grandi gesti romantici, ma rituali semplici e costanti: 5 abitudini delle coppie felici che aiutano a costruire relazioni più solide

"Si insegni ad avere relazioni sane a partire dalla scuola""Le donne nelle relazioni possono essere carnefici o, per dirla in maniera tecnica, promotrici attive.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cinque incontri

Temi più discussi: Gioco d’azzardo: al via il 12 marzo a Riccione un ciclo di incontri gratuiti di sostegno per i familiari; BIBLIOCARE - un corso specialistico per riconoscere e superare gli stereotipi di genere; Salone dello studente, a Matera il 4 e 5 marzo; Aperitivo in spagnolo.

Cinque incontri per ragazzi sulle dipendenze digitaliCinque incontri dedicati al riconoscimento e alla gestione delle dipendenze digitali: in questo si articola il ciclo di appuntamenti Connessioni consapevoli organizzato dalla Teenagers’ Academy Ets ... laprovinciapavese.gelocal.it

Ciclo di incontri per riconoscere truffe e raggiriAl via un ciclo di incontri pubblici gratuiti dedicati alla prevenzione delle truffe e dei reati ai danni delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione agli anziani e alle fasce deboli. lanazione.it

INCONTRI LETTERARI | Cinque autori e giornalisti dialogano su politica, giustizia e società contemporanea, ripercorrendo vicende storiche e indagando le sfide dell’Italia di oggi - facebook.com facebook