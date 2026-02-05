Si insegni ad avere relazioni sane a partire dalla scuola

Questa mattina un esperto ha sottolineato l’importanza di insegnare alle scuole come costruire rapporti più sani. Secondo il professionista, è fondamentale partire dall’educazione in classe per aiutare i giovani a capire come evitare dinamiche tossiche. Durante l’intervento, si è parlato anche delle donne nelle relazioni, che possono essere sia vittime che responsabili di comportamenti dannosi. La proposta è di affrontare questi temi già nelle prime fasi scolastiche, per prevenire problemi futuri.

"Le donne nelle relazioni possono essere carnefici o, per dirla in maniera tecnica, promotrici attive. Soprattutto quando il bisogno di non perdere l’altro si trasforma in diritto di possederlo". Elena Ritratti, psicologa clinica con studio a Monza, criminologa, è anche una psicologa penitenziaria, ammessa a lavorare nelle carceri italiane per occuparsi di detenuti e della loro riabilitazione. Ed è pure ausiliaria del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) nei tribunali. Senza entrare nel merito della vicenda, per aiutare a capire "si potrebbe anche dire che quando sono le donne a diventare carnefici il problema diventa proprio il potere di controllo in sostituzione del legame affettivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Si insegni ad avere relazioni sane a partire dalla scuola" Approfondimenti su Relazioni Sane “La sicurezza si costruisce a partire dalla scuola, nelle relazioni e nella cura dell’altro” Uomini e Donne: Jakub spiega l’addio a Sara: “Le relazioni sane sono molto rare” Dopo aver lasciato il programma, Jakub Bakkour racconta sui social perché si è lasciato con Sara Gaudenzi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Relazioni Sane Argomenti discussi: Al Cencelli si insegna anche ad amare gli animali; Perché fare sport è importante per i giovani (secondo Schettini); Tonino Zugarelli, il moschettiere del Foro Italico: Oggi insegno ai giovani che il tennis è una scuola di vita; La pianista star Beatrice Rana, questa sera al Parco della Musica: ?Amore e conflitti. Racconto il mondo con la mia musica. Straziato con un pettine di ferro e poi decapitato,non hai avuto paura di difendere fino alla morte la tua Fede in Cristo. Il tuo esempio ci insegni ad avere coraggio! Oggi 3 febbraio celebrazioni Eucaristiche con tradizionale benedizione della gola: Albori ore facebook

