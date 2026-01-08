Influenza pronto soccorso al collasso | scatta la task force a Palermo per il sovraffollamento

A Palermo, il pronto soccorso si trova sotto pressione a causa dell’aumento dei casi di influenza stagionale. Per gestire l’emergenza e ridurre il sovraffollamento, è stata istituita una task force dedicata. La situazione ha portato alla sospensione dei ricoveri programmati e alla riorganizzazione delle risorse ospedaliere, al fine di garantire un’assistenza tempestiva e efficace ai pazienti più urgenti.

L'epidemia stagionale mette sotto pressione gli ospedali: sospesi i ricoveri programmati e posti letto per affrontare l'emergenza.

Emergenza influenza in Sicilia: pronto soccorso al collasso - La situazione dei Pronto soccorso in Sicilia è incandescente: nelle ultime due settimane l’impennata delle sindromi influenzali ha messo in grave sofferenza l’intero sistema ospedaliero siciliano. msn.com

Influenza, Sellitto: «Raggiunto il picco». E il pronto soccorso rischia il collasso - Vaccinarsi resta fondamentale, perché riduce il ricorso di ... ilmattino.it

Influenza, sovraffollamento al pronto soccorso: insediata task force a Palermo. facebook

Pronto soccorso sotto pressione per influenza e polmoniti in Piemonte. Molti gli accessi, riguardano soprattutto anziani e fragili #ANSA x.com

