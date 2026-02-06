Pretty Lethal | Uma Thurman torna assassina in stile Kill Bill nel nuovo slasher Prime Video
Uma Thurman torna sul grande schermo con un ruolo da assassina in stile Kill Bill. La star di Pulp Fiction si prepara a interpretare un personaggio forte e determinato nel nuovo thriller di Vicky Jewson, che sarà presentato presto al South by Southwest Film & TV. Il film, intitolato Pretty Lethal, promette di catturare l’attenzione degli appassionati di horror e suspense, grazie anche alla presenza di Thurman, che torna a vestire i panni di una protagonista spietata.
La star di Pulp Fiction è tra i protagonisti del nuovo thriller di Vicky Jewson presentato presto al South by Southwest Film & TV. Uma Thurman torna ancora una volta a vestire i panni di una temibile villain nel thriller slasher dal titolo Pretty Lethal, per Amazon Prime Video. La star di Kill Bill è una delle protagoniste del lungometraggio diretto da Vicky Jewson. La regista ha diretto diversi episodi di The Witcher: Blood Origin, oltre ai film Born of War e Close, mentre Kate Freund si è occupata della scrittura della sceneggiatura, oltre a recitare in un ruolo. Amazon MGM Studios ha pubblicato le prime foto del film con Uma Thurman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Uma Thurman Kill Bill
Ultime notizie su Uma Thurman Kill Bill
Argomenti discussi: Pretty Lethal, Uma Thurman a caccia di ballerine talentuose nelle prime immagini del nuovo horror di Prime Video; Kill Bill: The Whole Bloody Affair, in arrivo il cofanetto in 4K del cult di Tarantino; Goodbye Girl, Kiernan Shipka e Cole Sprouse sono i protagonisti di una rom-com targata Amazon MGM Studios; I film britannici e francesi guidano il contingente europeo al SXSW.
