Pretty Lethal | Uma Thurman torna assassina in stile Kill Bill nel nuovo slasher Prime Video

La star di Pulp Fiction è tra i protagonisti del nuovo thriller di Vicky Jewson presentato presto al South by Southwest Film & TV. Uma Thurman torna ancora una volta a vestire i panni di una temibile villain nel thriller slasher dal titolo Pretty Lethal, per Amazon Prime Video. La star di Kill Bill è una delle protagoniste del lungometraggio diretto da Vicky Jewson. La regista ha diretto diversi episodi di The Witcher: Blood Origin, oltre ai film Born of War e Close, mentre Kate Freund si è occupata della scrittura della sceneggiatura, oltre a recitare in un ruolo. Amazon MGM Studios ha pubblicato le prime foto del film con Uma Thurman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

