Maya Hawke si sposa | presenti mamma Uma Thurman e tutto il cast di Stranger Things

Maya Hawke si è sposata con Christian Lee Hutson, un evento che ha attirato l’attenzione di molti, tra cui sua madre Uma Thurman e il cast di Stranger Things. La coppia ha scelto il giorno di San Valentino per ufficializzare il loro amore, portando con sé amici e colleghi sul set. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima, con i due che hanno condiviso sui social foto della loro unione.
Appena 27 anni e già le idee chiarissime in fatto di sentimenti: Maya Hawke ha sposato Christian Lee Hutson e lo ha fatto nel presunto giorno più romantico dell’anno: San Valentino. L’attrice di Stranger Things, serie che l’ha consacrata, ha deciso di celebrare le proprie nozze nella sua città, New York, dov’è nata e cresciuta, e vive attualmente. Ecco tutto quello che sappiamo delle sue nozze. Matrimoni a sorpresa. Chiunque dovesse saperlo, era ovviamente informato. Tutti gli altri, compresi i cittadini di New York, sono stati invece colti alla sprovvista. Tra di loro ci saranno stati di certo dei fan, considerando la fama dei suoi genitori (Uma Thurman ed Ethan Hawke) e il successo di Stranger Things. 🔗 Leggi su Dilei.it
Maya Hawke ha deciso di sposarsi il giorno di San Valentino, sorprendendo tutti con una cerimonia intima.
Maya Hawke si è sposata a New York, e il suo matrimonio ha portato il cast di Stranger Things a riunirsi per festeggiare.
