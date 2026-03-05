Fugge in monopattino con la droga | arrestato un trentenne

Nella serata di lunedì, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un trentenne che stava fuggendo in monopattino con della droga. L’uomo è stato fermato durante un controllo e, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Durante la perquisizione, sono state trovate sostanze stupefacenti e il veicolo è stato sequestrato.

Durante un controllo nell'area del Parco delle Cascine, in piazza Vittorio Veneto, i militari hanno notato due persone nei pressi di un chiosco che si allontanavano repentinamente a bordo di un monopattino, inseguiti dai militari. Durante l'inseguimento il conducente si è disfatto di un involucro in plastica lanciandolo a terra, ma sono stati bloccati e fermati nella vicina via Baccio Bandinelli. Nel corso del controllo uno dei due veniva trovato in possesso di un frammento di hashish del peso di circa 4 grammi e della somma contante di 200 euro, ritenuta provento dell'attività illecita, mentre l'involucro gettato durante la fuga, poi recuperato, conteneva tre pezzi di hashish per un peso complessivo di oltre 56 grammi.