In malattia mangia alla mensa dell’ospedale e arbitra | Sospesa senza stipendio Ma il tribunale le dà ragione

Una dipendente dell’ospedale di Parma, sospesa senza stipendio nel 2024 per sei mesi, aveva continuato a mangiare alla mensa dell’istituto e a arbitrare. La sua sospensione era stata decisa dall’ospedale. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che la sospensione non era legittima, riconoscendo i suoi diritti nel procedimento giudiziario in corso.

Era stata sospesa nel 2024 per sei mesi e senza stipendio dall’ospedale di Parma, dove lavorava nell’area amministrativa. Un provvedimento disciplinare scattato dopo essere stata sorpresa a mangiare alla mensa del nosocomio e ad arbitrare alcune partite di pallavolo durante il periodo di malattia per un infortunio alle gambe. Nei giorni scorsi, però, il tribunale della città emiliana – come riporta il Corriere di Bologna – ha stabilito che dovrà recuperare tutti gli stipendi non percepiti, e ha ridotto la sospensione dal servizio, inizialmente non retribuita, a soli dieci giorni. La decisione dei giudici. Nel corso del procedimento, avviato dopo il ricorso della dipendente, è emerso che la donna aveva effettivamente usufruito della mensa ospedaliera sette volte. 🔗 Leggi su Open.online

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