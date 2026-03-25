Un dipendente sospeso per sei mesi senza stipendio a causa di un inadempimento durante un periodo di malattia ha ottenuto la restituzione degli stipendi tramite un giudice. La sospensione era stata decisa dopo che era stato visto mangiare alla mensa aziendale e arbitrare partite di pallavolo, nonostante fosse in malattia per un infortunio alle gambe.

Dipendente dell’ospedale di Parma punita con 6 mesi senza paga: il tribunale ridimensiona la sanzione a 10 giorni e dispone il rimborso delle retribuzioni Era stata sospesa per sei mesi senza stipendio perché, durante un periodo di malattia per un infortunio alle gambe, era stata vista mangiare alla mensa aziendale e arbitrare alcune partite di pallavolo. Una sanzione che però il tribunale di Parma ha ritenuto eccessiva, riducendola a soli dieci giorni e disponendo la restituzione di gran parte delle retribuzioni non percepite. La notizia è riportata da Il Corriere della Sera, edizione Bologna. La vicenda risale al 2024 e riguarda una dipendente amministrativa dell’ospedale di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Va in mensa e arbitra partite ma è in malattia: giudice gli restituisce gli stipendi

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