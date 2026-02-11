L’indagine di Al Jazeera rivela che migliaia di palestinesi sono scomparsi durante i recenti scontri a Gaza. Secondo le fonti, molti di loro sono stati disintegrati o cancellati dal fuoco delle bombe termobariche, lasciando dietro di sé poche tracce. Non ci sono corpi né salme, solo la sensazione di un’onda di distruzione che ha cancellato ogni prova delle vittime. La notizia scuote l’opinione pubblica e solleva nuove domande sulla brutalità delle operazioni militari in quella zona.

Disintegrati. Cancellati senza che siano rimaste tracce: né un corpo da seppellire, né una salma da piangere. Le squadre della Protezione Civile della Striscia di Gaza hanno documentato l’uccisione di 2842 palestinesi “evaporati” a causa dell’utilizzo da parte di Israele di armi termiche e termobariche. Si tratta di una parte delle oltre 72mila vittime dei raid di Tel Aviv dal 7 ottobre 2023. Lo racconta un’approfondita inchiesta di Al Jazeera Arabic intitolata The Rest of the Story, che ha raccolto le testimonianze di soccorritori e di famiglie di Gaza, e consultato analisti ed esperti per capire il funzionamento delle cosiddette bombe a vuoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’inchiesta di Al Jazeera: “Migliaia di palestinesi ‘evaporati’ a causa dell’utilizzo di bombe termobariche”

Approfondimenti su Gaza Inchiesta

Questa mattina a Gaza, un bambino di soli tre anni è stato ucciso durante un blitz delle truppe israeliane ad al-Mawasi, vicino a Khan Younis.

A Gaza, in poche ore, sono scomparsi quasi 3.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaza Inchiesta

Argomenti discussi: Gaza, riapre il valico di Rafah: Solo ai residenti. Israele: Stop alle attività di Msf; A Gaza 2.842 palestinesi evaporati in una palla di fuoco; Ipotesi prima riunione Board for Peace il 19 febbraio. Tajani: per l'Italia limiti insormontabili - Hamas ringrazia i lavoratori portuali del Mediterraneo per la solidarietà ai palestinesi; C’è chi dice no - Left.

A Gaza usate armi che hanno fatto evaporare 2.842 palestinesiRoma, 10 feb. (askanews) – Israele ha usato nella Striscia di Gaza armi che hanno fatto evaporare migliaia di palestinesi. E’ quanto emerge dall’inchiesta condotta da Al Jazeera, intitolata The Rest ... askanews.it

Gaza, l’accusa del dottor Neil Stone: Ho lasciato MSF. Arruola terroristi e tace sui coll...Dal 1° gennaio oltre 30 Ong, tra cui Medici Senza Frontiere, non possono più operare a Gaza: grande scandalo fra i media mainstream. Israele ha ripetutamente chiesto loro di fornire elenchi dettagliat ... msn.com

Un’inchiesta del Guardian rivela che l’esercito israeliano ha usato bulldozer per distruggere parti di cimiteri nella Striscia di Gaza contenenti tombe storiche di soldati della Prima e Seconda Guerra Mondiale https://l.euronews.com/c2Ac - facebook.com facebook