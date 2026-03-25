In Danimarca, i socialdemocratici hanno ottenuto il risultato più basso da diversi anni alle ultime elezioni. La prima ministra Mette Frederiksen ha visto il proprio partito conquistare meno seggi rispetto alle tornate precedenti. La vittoria non è stata sufficiente per mantenere la maggioranza assoluta in Parlamento. La situazione politica nel paese si presenta ora più frammentata rispetto al passato.

Il partito della prima ministra Mette Frederiksen ha ottenuto il peggior risultato in oltre un secolo, e formare un governo non sarà facile Alle elezioni anticipate di martedì in Danimarca il partito Socialdemocratico è stato il più votato, ma ha ottenuto comunque il suo risultato più basso dal 1903: il 21,9 per cento. Sarà probabilmente la leader del partito e prima ministra uscente, Mette Friedriksen, a guidare le trattative per formare un governo di coalizione, che si preannunciano molto complicate anche a causa della frammentazione del parlamento che si formerà. Dopo l’annuncio dei risultati Friedriksen ha detto al suo partito che si aspettava di ottenere un risultato peggiore, dopo due mandati al governo, ma che comunque le «dispiace di non aver ottenuto più voti». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Danimarca i Socialdemocratici hanno vinto, ma non abbastanza

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