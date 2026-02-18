Sanremo, il celebre festival musicale, ha visto molte canzoni non vincere ma diventare iconiche. Questa situazione si verifica quando brani che non conquistano il primo posto rimangono impressi nel pubblico, grazie anche a radio e streaming. Un esempio è “La Solitudine” di Laura Pausini, che non vinse nel 1993 ma fu comunque una hit. Le classifiche di Sanremo si dividono in tre: quella del sabato sera, quella commerciale e quella delle vendite. Sono queste ultime a dimostrare l’impatto duraturo di alcune canzoni.

« Le classifiche di Sanremo, in realtà, sono tre: la prima è quella del sabato sera, il risultato immediato del festival e anche il senso della gara; la seconda è quella commerciale, ovvero il pezzo che vende di più che raccoglie più clic in streaming e che passa più volte in radio. Spesso, non è quello che ha vinto il Festival. E poi c’è la terza classifica, quella conta davvero: la classifica del tempo quella che determina se un certo brano diventerà un mattone nel muro della grande musica italiana» racconta Marco Rettani, scrittore e produttore discografico, partendo dal ragionamento che ha ispirato, dopo un colloquio con Enrico Ruggeri, il libro scritto con il giornalista Nico Donvito, Sanremo e la classifica del tempo – 100 canzoni non incoronate dal Festival diventate immortali (Azzurra Music). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sanremo: le canzoni che non hanno vinto ma sono rimaste per sempre

Sanremo, le canzoni che hanno perso ma che sono rimaste nella storia: da Mia Martini a Luigi Tenco, Vasco Rossi e Lucio CorsiIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina rapidamente.

Leggi anche: Sanremo 2026: le canzoni ci sono, ma i veri Big dove sono?

Festival di Sanremo: Top 5 canzoni di Ogni Anno (1951-2025)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.