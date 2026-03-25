Gli studenti di una scuola elementare hanno partecipato a un’attività di educazione ambientale chiamata “Ri-Creazione”. La lezione si è svolta in aula e ha coinvolto i bambini in pratiche di sensibilizzazione sulle buone abitudini sostenibili. L’iniziativa mira a trasmettere concetti di tutela del territorio e rispetto per l’ambiente fin dai primi anni di scuola.

Non è mai troppo presto per conoscere le buone abitudini. Forse si spiega così il successo di “Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto. e ritorno. La via delle 4R”, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana in collaborazione con Eduiren rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'iniziativa ha coinvolto diverse province della regione e la partecipazione e l'apprezzamento degli studenti di certo non è mancato. Come a Siena, ad esempio, dove circa 350 ragazzi hanno presenziato alle attività dell'undicesima edizione del progetto. Presenti studenti ma anche docenti, educatori e alla scuola Secondaria di primo grado “San Bernardino” anche l'Assessore all’ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi che ha sottolineato: «La sostenibilità si impara facendo, con domande, esempi concreti e il coinvolgimento diretto dei ragazzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In classe per l'educazione ambientale

Articoli correlati

Visite e incontri sull’educazione ambientaleUn progetto finalizzato a sensibilizzare gli studenti della scuola primaria di Ceparana sulla conoscenza dell’area fluviale del parco di...

Meldola, progetto di educazione ambientale al viaNonno Banter57 Giochi di strada, con il patrocinio del Comune di Meldola propone il progetto di educazione ambientale ‘Esploratori del territorio.

COMICITA' E IRONIA IN CLASSE PER DIVULGARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | 05/03/2026

Altri aggiornamenti su In classe per l'educazione ambientale

Temi più discussi: Skills that make a difference, su ESEP risorse gratuite, formazione e collaborazione per la didattica in un unico spazio online; Nuove Indicazioni nazionali: nota del MIM; Educazione stradale: la buona strada dei cittadini inizia a scuola – Educazione Civica in diretta 16 marzo ore 11, ISCRIVI LA CLASSE; Catalogna, l’istruzione al limite - Pressenza.

In classe: tre incontri con la cooperativa Macramè per ripensare l’educazione fra potere, margine e curaCAMPI BISENZIO - Prende il via il 21 marzo il ciclo di incontri In classe – Assemblea per un’educazione anticlassista, un percorso di formazione e ... piananotizie.it

Facciamolo in classe: parliamo di educazione sessuo-affettivaAttualmente meno di un adolescente su 2 ha fatto educazione sessuale a scuola, mentre i genitori che ritengono utile l’educazione affettiva e sessuale come materia obbligatoria a scuola sono il 91%. savethechildren.it

È successo alle 7.45, poco prima di entrare in classe mdst.it/4lVq1iM - facebook.com facebook

Nuova Mercedes-Maybach Classe S, un concentrato di lusso e tecnologia. Per la prima volta viene integrato il Mercedes-Benz Operating System #ANSAmotori #ANSA x.com