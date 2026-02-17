Visite e incontri sull’educazione ambientale
Il progetto di educazione ambientale ha coinvolto gli studenti della scuola primaria di Ceparana, motivato dalla necessità di far conoscere l’unico parco fluviale della Liguria, il Montemarcello Magra Vara, che ospita numerose specie di piante e animali. Durante visite e incontri, i bambini hanno esplorato le rive del fiume e osservato da vicino la flora locale, imparando anche come i cambiamenti climatici influenzano il loro ambiente.
Un progetto finalizzato a sensibilizzare gli studenti della scuola primaria di Ceparana sulla conoscenza dell’area fluviale del parco di Montemarcello Magra Vara – unico parco fluviale in tutta la Liguria, un’area ricca di biodiversità – e sul tema dei cambiamenti climatici. È quanto approvato dalla giunta comunale di Bolano con il supporto dell’Isa20 ’Manzoni Ungaretti’ e con la collaborazione della cooperativa Hydra, che ha pensato dei percorsi con l’obbiettivo di accompagnare gli studenti verso la conoscenza dell’ambiente naturale e del territorio che li circonda e, soprattutto, promuovere nei bambini una cultura del rispetto ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
‘Seed’, al Liceo Rummo il cortometraggio sull’educazione ambientale
Questa mattina gli studenti del Liceo Rummo di Benevento hanno presentato il loro cortometraggio intitolato “Seed”.
Biodiversità e zone umide, Zabatta: “Puntare sull’educazione ambientale nelle scuole”
Zabatta invita a investire nell’educazione ambientale nelle scuole.
Confindustria rilancia il progetto di ‘Educazione Ambientale’
