Pista ciclabile trasformata in parcheggio | sempre la stessa auto ostacola le bici | FOTO

Una segnalazione giunta a CasertaNews evidenzia come una vettura frequentemente occupi la pista ciclabile trasformata in parcheggio, ostacolando il passaggio delle biciclette. La situazione, riferiscono i residenti, si verifica con regolarità e solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla corretta fruizione degli spazi pubblici. È importante monitorare e intervenire per garantire il rispetto delle norme e la tutela di tutti gli utenti della strada.

Si tratta di una segnalazione giunta alla redazione di CasertaNews e riguarda una situazione che, a quanto riferito dai residenti, si ripete con preoccupante regolarità. In via Volta, a Caserta, la stessa autovettura viene spesso parcheggiata sulla pista ciclabile, occupandola completamente e.

