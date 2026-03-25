In arrivo una tempesta con venti fino a 102km h Il sindaco Daniele Silvetti chiude parchi cimiteri e strutture varie

Una forte perturbazione sta entrando nella regione, con venti che potranno raggiungere i 102 kmh. In risposta all’allerta meteo arancione, il sindaco di Ancona ha deciso di chiudere parchi, cimiteri e altre strutture pubbliche. La decisione segue l’ordinanza di protezione civile e riguarda sia i cittadini che le attività locali. La città si prepara ad affrontare le condizioni avverse previste nelle prossime ore.

Rientrano nel provvedimento anche gli impianti sportivi all'aperto e la pista ciclopedonale del Conero. L'allarme arancione è stato diramato dalla Protezione civile delle Marche ANCONA – Dopo Falconara anche Ancona recepisce l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile delle Marche e corre ai ripari. Il provvedimento è valido per tutta la giornata di domani, giovedì 26 marzo. Sui cimiteri si precisa inoltre che è fatta slva la possibilità in caso di necessità, ditrasportare feretri eo urne cinerarie per il deposito presso la Sala del Commiatodel Cimitero di Tavernelle, esclusivamente da parte del personale di AnconaServizi che prenderà in consegna feretri eo le urne direttamente dall'ingresso carrabile n. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - In arrivo una tempesta con venti fino a 102km/h. Il sindaco Daniele Silvetti chiude parchi, cimiteri e strutture varie Articoli correlati Allerta arancione, vento fino a 102km/h. Il Comune di Falconara predispone la chiusura di parchi e cimiteriLa Protezione civile suggerisce inoltre di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare la caduta di oggetti come vasi o... Raffiche di vento, mareggiate, pioggia e neve: tempesta in arrivo sulle Marche. Allerta arancione, i Comuni: «Vietati parchi, cimiteri e impianti sportivi». Ecco le previsioniVento fortissimo, mareggiate lungo tutta la costa, piogge abbondanti e neve anche a 500 metri.