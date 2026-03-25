Il Comune di Falconara Marittima ha deciso di chiudere i parchi e i cimiteri in seguito all’allerta arancione della Protezione civile delle Marche, valida per 24 ore a partire dalla mezzanotte di giovedì. La misura è stata adottata in previsione di vento fino a 102 chilometri orari e mareggiate che potrebbero interessare la zona. La decisione riguarda le aree pubbliche aperte al pubblico.

La Protezione civile suggerisce inoltre di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare la caduta di oggetti come vasi o altre suppellettili che possano causare pericolo Nelle prime ore della notte sono infatti previsti venti sud-occidentali. Dalla mattinata previsti venti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a tempesta (89-102 kmh), specie lungo la fascia costiera. Previsto mare molto mosso o agitato, con mareggiate lungo l'intero litorale. Previste precipitazioni diffuse. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, aperti i seggi ad Ancona: si vota fino alle 23. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Allerta arancione, vento fino a 102km/h. Il Comune di Falconara predispone la chiusura di parchi e cimiteri

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