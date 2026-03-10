Logistica | 800 milioni PNRR per potenziare la rete

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha confermato l'allocazione di 800 milioni di euro per potenziare la logistica nazionale durante l'inaugurazione di LetExpo 2026 a Verona. Questa somma, attingendo ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a velocizzare il trasferimento delle merci e a sostenere la produzione energetica come pilastro dello sviluppo infrastrutturale. L'intervento si colloca nel contesto di una kermesse dedicata ai trasporti e alla sostenibilità che si sta svolgendo fino al 13 marzo nella città veneta. Le risorse non servono solo alla mobilità fisica dei beni, ma agiscono indirettamente su settori strategici come la generazione di energia, creando un effetto moltiplicatore sull'economia reale.