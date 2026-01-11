Il 30% delle imprese italiane è in difficoltà per il mancato ricambio generazionale

In Italia, circa il 30% delle imprese si trova ad affrontare difficoltà legate al mancato ricambio generazionale. Nei prossimi vent’anni, il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati si ridurrà da 3:2 a 1:1, ponendo sfide importanti per il sistema economico e il mondo del lavoro. Questo documento analizza le implicazioni di questa transizione e propone possibili strategie per affrontare il fenomeno.

Nei prossimi vent'anni il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati in Italia passerà da 3:2 a 1:1. Una transizione demografica senza precedenti, che mette a rischio la continuità operativa di migliaia di aziende: secondo i dati ISTAT 2025, circa il 30% delle imprese italiane presenta oggi uno squilibrio critico tra dipendenti senior (oltre 55 anni) e giovani under 35, con un rapporto superiore a 1,5:1. Nelle micro-imprese, questa percentuale sale oltre il 35%. Di fronte a questa emergenza, cresce l'attenzione verso strumenti che permettano alle imprese di trasformare un rischio in opportunità, attraverso la pianificazione strutturata del passaggio di competenze.

