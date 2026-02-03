Marco Sciuccati a capo delle Risorse umane della Mondadori

Marco Sciuccati prende il comando delle Risorse umane di Mondadori, sostituendo Daniele Sacco che si è allontanato dopo più di nove anni. Sciuccati ha già iniziato a gestire le nuove strategie di organizzazione del gruppo editoriale, mentre Sacco ha deciso di dedicarsi a progetti personali e professionali diversi.

Marco Sciuccati assume l’incarico di direttore Risorse umane e Organizzazione del gruppo Mondadori. Subentra a Daniele Sacco, che dopo oltre nove anni ha deciso di lasciare gli impegni operativi per dedicarsi a nuovi progetti personali e professionali. Nato a Castellanza (Varese) nel 1965, Sciuccati è laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano ed è professional counsellor in ambito aziendale e organizzativo. Dopo le prime esperienze in Accenture e DHL, ha lavorato in The Coca-Cola Company e Bain & Company, per poi ricoprire incarichi nell’area delle risorse umane e dell’organizzazione in gruppi internazionali come Ferrero, Pirelli, Candy Hoover e Haier Europe.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Mondadori Risorse umane

Chanel annuncia la nomina di Elisabetta Caldera come nuova Global Chief People and Organization Officer.

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, si apre un dibattito sulla gestione delle risorse umane all’interno della squadra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mondadori Risorse umane

Marco Sciuccati a capo delle Risorse umane della MondadoriMarco Sciuccati assume l’incarico di direttore Risorse umane e Organizzazione del gruppo Mondadori. Subentra a Daniele Sacco. ildenaro.it

Mondatori, Marco Sciuccati nuovo direttore risorse umane e organizzazioneRoma, 2 feb. (askanews) – A partire da oggi Marco Sciuccati sarà il nuovo Direttore Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Mondadori, a diretto riporto dell’Amministratore delegato Antonio Porro. L ... askanews.it

Marco Sciuccati è da oggi il nuovo Direttore Risorse Umane e Organizzazione del nostro Gruppo, a diretto riporto dell’Amministratore delegato e Direttore generale Antonio Porro. Nato a Castellanza (Varese) nel 1965, Sciuccati ha conseguito una laurea in Ec - facebook.com facebook