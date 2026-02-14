il vice capo dei vescovi italiani va a un convegno di magistratura democratica per il no

Il vice capo dei vescovi italiani ha partecipato a un convegno di Magistratura Democratica per esprimere il suo sostegno al No, una posizione che riflette le scelte ufficiali della Chiesa. La presenza di rappresentanti religiosi nel dibattito pubblico su un tema così delicato evidenzia come la Chiesa voglia influenzare il voto del 22 e 23 marzo sulla Riforma Nordio, mettendo in chiaro il suo schieramento. Durante l’evento, i relatori hanno sottolineato i rischi di una riforma giudiziaria che, secondo loro, potrebbe compromettere l’indipendenza della magistratura. La scelta di intervenire pubblicamente seg

La Chiesa scende in campo a carte scoperte per il No al referendum sulla giustizia. L'espressione, sobria ma inequivocabile, restituisce un orientamento ormai difficile da velare: la gerarchia ecclesiale sta assumendo una posizione chiara — pur nella forma misurata che le è propria — in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla cosiddetta Riforma Nordio. A rendere plastica questa presa di posizione sarà monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), che il 13 marzo interverrà a Roma in un incontro dal titolo inequivocabile: «L'insofferenza per lo stato di diritto e il nuovo volto del capo».

Il dibattito sulla politica estera di Donald Trump coinvolge anche i vescovi negli Stati Uniti, alcuni dei quali si sono espressi criticamente, mentre altri preferiscono il silenzio.

Il vicepresidente della Cei è stato invitato al congresso di Magistratura democratica, pochi giorni dopo che il 26 gennaio il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, aveva espresso il suo appello ai fedeli a partecipare al referendum, invitando a non essere indifferenti.

