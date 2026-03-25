Giovedì alle 20:45 si disputa la semifinale dei playoff UEFA di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Slovacchia e Kosovo. La partita si gioca in un contesto di alta tensione, con le due squadre che si affrontano per un passaggio diretto alla fase finale. Sono attesi molti gol, con una coppia che ha segnato 26 reti finora in questa competizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Slovacchia-Kosovo è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Semifinale secca (eventualmente supplementari e poi rigori in caso di parità) anche a Bratislava: solo una tra la Slovacchia padrona di casa ed il Kosovo avanzerà fino alla finale playoff del percorso C, dove poi se la vedrà con una tra Turchia e Romania. Lobotka e compagni durante le qualificazioni hanno a lungo accarezzato il sogno di andare al Mondiale senza passare dagli spareggi e condannare al secondo posto niente meno che la blasonata Germania, battuta 2-0 nella prima giornata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Slovacchia-Kosovo: la coppia da 26 gol mette paura a Calzona

Articoli correlati

Milan, Allegri vuole la svolta in attacco da Leao e Pulisic: finora in coppia solo due golDall’aprile del 2025 il pubblico di San Siro aveva sempre esultato per un gol rossonero: il Milan di Allegri, contro il Parma, non ha segnato per la...

Sanremo, la scalata di Sal Da Vinci mette paura ai big: può vincere? I bookie ora ci credonoSANREMO, ITALY - FEBRUARY 24: Sal Da Vinci attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 24, 2026 in Sanremo, Italy.

Approfondimenti e contenuti su Pronostico Slovacchia Kosovo la coppia...

Discussioni sull' argomento Pronostico Slovacchia-Kosovo: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Pronostico Slovacchia-Kosovo 26 Marzo 2026: Semifinale Playoff Mondiali; Pronostico Slovacchia - Kosovo - Mondiali; Slovacchia-Kosovo: quote, pronostico e probabili formazioni.

Pronostico Slovacchia vs Kosovo – 26 Marzo 2026Nel contesto delle Mondiali - Qualificazioni, la sfida tra Slovacchia e Kosovo si giocherà il 26 Marzo 2026 alle 20:45 presso lo stadio N/D. Un match che ... news-sports.it