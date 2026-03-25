Il tramonto degli chef-dio | perché l’alta cucina sceglie l’etica e la longevità

Negli ultimi anni, molte cucine di alta gamma hanno adottato un approccio più etico e sostenibile, riducendo l’uso di ingredienti controversi e privilegiando pratiche di produzione responsabili. Questa trasformazione si riflette anche nei cambiamenti negli ambienti di lavoro, dove si osserva una diminuzione del rumore tipico delle cucine tradizionali, sostituito da un silenzio più profondo e riflessivo.

Il rumore bianco di una cucina d’avanguardia non è più fatto solo di sfrigolii e colpi di coltello, ma di un silenzio denso, quasi monastico, che ha sostituito le urla bellicose del secolo scorso. Per decenni abbiamo alimentato il mito del demiurgo in giacca bianca, una divinità irascibile capace di sacrificare la propria salute — e quella della sua brigata — sull’altare di una perfezione effimera. Eppure, osservando l’attuale metamorfosi del fine dining, appare chiaro che quel modello piramidale e tossico è giunto al capolinea. Non è solo una questione di “buone maniere”, ma di sopravvivenza strutturale: l’alta cucina sta faticosamente... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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Insetti goffi e rumorosi che entrano in casa al tramonto: sono i maggiolini, spesso confusi con scarafaggi ma completamente innocui. A disorientarli sono le luci artificiali, che li attirano fino a farli finire per errore tra pareti e lampade: https://kodmi.it/4ZGTy - facebook.com facebook

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