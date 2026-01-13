Alta cucina e Franciacorta protagonisti da Casa Spadoni con lo chef Spadafino e Bersi Serlini

Casa Spadoni invita a una serata dedicata all’alta cucina e ai vini della Franciacorta, con la presenza dello chef Spadafino e Bersi Serlini. L’appuntamento si terrà giovedì 15 gennaio, dalle 18:30, presso il 44°12’ by Casa Spadoni a Ravenna. Un’occasione per scoprire abbinamenti enogastronomici di qualità in un’atmosfera riservata e raffinata.

Una serata all'insegna dell'alta cucina e dei grandi vini della Franciacorta è in programma a Ravenna giovedì 15 gennaio dalle 18:30 al 44°12' by Casa Spadoni. Lo show cooking e wine pairing vedrà protagonisti lo chef Vincenzo Spadafino, noto per la sua cucina identitaria legata ai sapori della.

