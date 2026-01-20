Roma la notte dell’alta cucina | MidNite Chef torna al Nite Kong con Davide Guidara
Roma si conferma protagonista dell’alta cucina con il ritorno di MidNite Chef, l’evento organizzato da Nite Kong. Questa rassegna unisce chef italiani di rilievo e talentuosi mixologist, offrendo un’occasione di confronto e sperimentazione nel cuore della città. L’appuntamento, che si terrà al Nite Kong, si inserisce nel panorama della gastronomia contemporanea, valorizzando le eccellenze e le innovazioni del settore.
Roma si conferma crocevia dell’alta gastronomia contemporanea con il ritorno di MidNite Chef, la rassegna firmata Nite Kong che mette in dialogo grandi chef italiani e mixology d’autore. Ripartito lo scorso 27 novembre, il format alza ulteriormente il livello nella sua seconda edizione, trasformando la cena in un’esperienza notturna immersiva, tra cucina d’autore, cocktail su misura e atmosfera teatrale. Dopo gli appuntamenti con Edoardo Fumagalli e Carlo Cracco, il 22 gennaio è la volta di Davide Guidara, chef de I Tenerumi al Therasia Resort di Vulcano, fresco di due stelle Michelin e tra i massimi interpreti della nuova cucina vegetale.🔗 Leggi su Funweek.it
