Elisabetta Gregoraci | A volte sono distante da mio figlio Nessuno ti dice come essere mamma di un adolescente

Elisabetta Gregoraci ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con suo figlio Nathan, ormai adolescente, affrontando le sfide e le difficoltà di essere madre in questa fase della crescita. La showgirl ha sottolineato come spesso si trovi distante dal figlio e ha evidenziato quanto sia complesso affrontare le dinamiche di un rapporto tra genitore e adolescente, senza ricevere istruzioni precise su come comportarsi.

Elisabetta Gregoraci ha parlato del rapporto con il figlio adolescente Nathan, avuto con l'ex compagno Flavio Briatore. Ora che è adolescente, le capita di sentirsi distante da lui: "Nessuno ti insegna come essere mamma di un adolescente".

