Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l'oro olimpico il telecronista crolla | Non ce la faccio

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo la gara, è corsa subito dal figlio Tommaso, visibilmente emozionata. In diretta Rai, il commentatore Nenzi si è commosso e ha dovuto interrompere il collegamento, scusandosi con gli spettatori. La scena ha rubato la scena alle medaglie, mostrando il volto più umano della manifestazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.