Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l'oro olimpico il telecronista crolla | Non ce la faccio
Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo la gara, è corsa subito dal figlio Tommaso, visibilmente emozionata. In diretta Rai, il commentatore Nenzi si è commosso e ha dovuto interrompere il collegamento, scusandosi con gli spettatori. La scena ha rubato la scena alle medaglie, mostrando il volto più umano della manifestazione.
Emozioni a Milano-Cortina: Lollobrigida vince l'oro nei 3000m e corre dal figlio Tommaso. Il commentatore Nenzi scoppia in lacrime in diretta Rai: "Scusate".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Federica Brignone ferma l’intervista e scoppia a piangere: “Non ce la faccio davanti a lei”
Federica Brignone, recentemente tornata alle gare dopo un grave infortunio, ha concluso al sesto posto nello slalom gigante di Kornplatz.
Francesca Lollobrigida da sogno: regala l’oro all’Italia nei 3000m e fa record olimpico
Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri e rompe il record olimpico.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Pattinaggio velocità, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Il Lazio protagonista ai Giochi olimpici invernali grazie a quattro atleti -; A Bormio si assegna il primo oro di Milano Cortina 2026. Sfida Italia-Svizzera in discesa?.
Francesca Lollobrigida, chi è l'azzurra medaglia d'oro alle Olimpiadi Milano-Cortina: età, altezza, carriera, vita privataStrepitosa Francesca Lollobrigida. L'azzurro di Frascati riesce ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3’54’28 e conquista ... msn.com
Francesca Lollobrigida è oro: Ladispoli sul tetto del mondoLADISPOLI – La sua partecipazione era persino a rischio per via di un’infezione ad ottobre. E invece Francesca Lollobrigida si è rialzata come un pugile al tappeto, ha iniziato a lavorare sodo per ... civonline.it
"Francesca Lollobrigida" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Francesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.