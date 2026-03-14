Il prezzo del diesel ha raggiunto 2,04 euro al litro, mentre il governo non prevede interventi sul taglio delle accise. Adolfo Urso ha commentato che questa misura risulta troppo costosa e ha beneficiato principalmente i più ricchi in passato. Intanto, si registrano i primi aumenti anche nel settore dell’ortofrutta. In Danimarca, invece, il governo ha rivolto un messaggio ai cittadini chiedendo di preferire l’uso della bicicletta.

In Danimarca, dove in molte città si circola spesso in bici, il governo ha lanciato questo messaggio ai cittadini: «Please, please, please. se non avete proprio necessità, non usate l’auto». Un tentativo di limitare i consumi di carburante, in modo da conservare le riserve e soprattutto far risparmiare i cittadini. Già, perché i prezzi al distributore stanno iniziando a diventare belli impegnativi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati alle 8 del 12 marzo, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è salito a 1,819 euro al litro, rispetto a 1,814 euro della rilevazione precedente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il diesel galoppa a 2,04 euro al litro. Il governo non pensa al taglio accise

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