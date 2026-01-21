Il mondo di Arda si appresta a tornare sul grande schermo con

Il mondo di Arda si prepara a tornare sul grande schermo. Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, il nuovo film previsto per il 2027, segna l’inizio di una nuova era cinematografica per il franchise di J.R.R. Tolkien. Con la regia affidata ad Andy Serkis (storico interprete di Gollum) e la conferma di Sir Ian McKellen nuovamente nei panni di Gandalf, l’attenzione dei fan è ora tutta rivolta ai protagonisti della Contea: gli Hobbit. Reunion del cast: Elijah Wood e i “Quattro Hobbit” verso la Nuova Zelanda. In una recente intervista esclusiva rilasciata a Empire Magazine, il cast originale si è riunito alimentando le speranze dei fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Signore degli Anelli: gli Hobbit sono pronti a tornare nel nuovo film su Gollum?

Come Viggo Mortensen e un "weekend folle" con gli hobbit hanno cambiato per sempre Il Signore degli AnelliDurante le riprese de Il Signore degli Anelli, un incidente di Viggo Mortensen ha influenzato le scene e i piani di produzione.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum – Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn!Il mondo de Il Signore degli Anelli si prepara a tornare sul grande schermo con

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Che SUCCEDE TRA Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli

Argomenti discussi: A distanza di 23 anni, Peter Jackson ha svelato il mistero sul Signore degli Anelli che ha sempre tenuto in ansia i fan; Esiste una versione estesa della versione estesa de Il signore degli anelli?; Il Signore degli Anelli fa sognare i fan: chi potrebbe tornare nel film Caccia a Gollum; Il Signore degli Anelli: Peter Jackson vuole svelare tutti i segreti della saga in un documentario.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum fa sognare i fan: gli Hobbit del film originale torneranno? Ecco la veritàIl Signore degli Anelli: Caccia a Gollum uscirà nel 2027 e il cast si sta formando. Gli Hobbit potrebbero tornare protagonisti. Le parole degli attori ... libero.it

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, i fan vogliono Henry Cavill come Aragorn ma è caos sul webSul web i fan sono in rivolta: c'è chi desidera Henry Cavill come nuovo Aragorn ne Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum. comingsoon.it

La fanbase de #IlSignoredegliAnelli è in rivolta, spaccata a metà dopo che una parte considerevole di utenti sul web ha suggerito il possibile sostituto di #ViggoMortensen ne Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum. La scelta dei fan sarebbe ricaduta su #Henr facebook