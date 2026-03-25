Il Signore degli Anelli colpo di scena | Stephen Colbert scriverà il nuovo film per Peter Jackson

Stephen Colbert, noto comico e conduttore televisivo, ha annunciato che scriverà il copione di un nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo, diretto da Peter Jackson. Dopo aver lasciato la televisione, Colbert si dedicherà a questa produzione insieme al figlio. Sono stati forniti dettagli sul contenuto del nuovo capitolo, senza specificare la data di uscita o altri particolari sul progetto.

Stephen Colbert archivia la tv per immergersi nel mondo della Terra di Mezzo insieme al figlio, ecco di cosa parlerà il nuovo capitolo in arrivo. Stephen Colbert sta per realizzare i suoi sogno di superfan de Il signore degli anelli. In un annuncio a sorpresa, Warner Bros. ha rivelato che il popolare conduttore sta sviluppando insieme al figlio un nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo che co-scriverà per Peter Jackson. Il video annuncio di Peter Jackson Ad annunciare l'incredibile novità è stato lo stesso Peter Jackson in un video diffuso sui social media di Warner Bros. in cui ha fornito un breve aggiornamento sul prossimo film del franchise fantasy, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis, la cui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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