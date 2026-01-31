Questa sera a Bologna, l’unica tappa italiana del tour di Raye ha lasciato il pubblico senza parole. La cantante londinese ha portato sul palco uno spettacolo intenso e carico di emozioni, tra jazz, confessioni e momenti di grande coinvolgimento. Lo show si è trasformato in un vero e proprio rito di guarigione, dove le note hanno preso il posto delle parole e il pubblico si è lasciato andare alla catarsi collettiva. È stato un concerto che ha toccato il cuore di tutti i presenti, in una serata che resterà impressa a lungo.

Il pezzo è diventato il primo per ascolti consecutivi nel mio Spotify wrapped, Raye si è guadagnata una fan e il mio cuore sta piano piano guarendo le sue ferite. Così, quando Raye, ha annunciato il tour mondiale This Tour May Contain New Music non ho potuto fare altro che presentarmi all'appello: ieri sera all'Unipol Arena di Bologna insieme ad altre 13 mila persone ho assistito a uno dei migliori show della scena musicale contemporanea. Raye viaggia in tour con una mini orchestra di (soli) 24 elementi, due coriste di talento, un palco che richiama l'estetica dei grandi Jazz Club degli anni ‘50, un’espansione vocale e una tecnica che lasciano davvero a bocca aperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vanityfair.it - «Quando avevo il cuore spezzato ho scoperto la musica di Raye. Il concerto di Bologna ha fatto il resto»

