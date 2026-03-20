Vasco Rossi a Bologna | ritorno allo studio e nuovi brani

Il 20 marzo 2026 Vasco Rossi è tornato a Bologna, dove si è fermato al locale Carta & Caffè in via Emilia Levante. La scelta di questo luogo coincide con la vicinanza al suo studio, Open Digital, che si trova nelle immediate vicinanze. Il cantante ha lasciato intendere di essere tornato in studio per registrare nuovi brani.

Vasco Rossi ha fatto ritorno a Bologna il 20 marzo 2026, scegliendo di fermarsi al Carta & Caffè in via Emilia Levante, un locale che si trova nelle immediate vicinanze del suo storico studio Open Digital. Questa visita, avvenuta dopo il periodo invernale trascorso negli Stati Uniti, suggerisce con forza l’avvio di nuove produzioni musicali destinate al tour previsto per la primavera e l’estate successiva. L’artista ha dedicato tempo anche alla sua città natale, Zocca, dove ha partecipato alla celebrazione dei novantasei anni della madre Novella, onorandola con la canzone Ogni volta. Il ritorno in Emilia-Romagna non è solo una semplice tappa turistica, ma segna l’inizio di un ciclo creativo che porterà alle date live fissate a partire da maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Vasco Rossi Rewind Bologna 2025

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