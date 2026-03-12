Il ritorno dei cerchietti a zig-zag degli anni '90 | sono l'accessorio must del momento

Durante la Paris Fashion Week, il marchio Miu Miu ha presentato una collezione in cui i cerchietti a zig-zag sono stati protagonisti, riscoprendo un accessorio molto popolare negli anni Novanta. Questi cerchietti, caratterizzati da un effetto pettine, sono tornati alla ribalta e sono diventati l’elemento di tendenza del momento. La loro presenza è stata molto visibile tra le modelle in passerella.