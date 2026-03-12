Il ritorno dei cerchietti a zig-zag degli anni '90 | sono l'accessorio must del momento
Durante la Paris Fashion Week, il marchio Miu Miu ha presentato una collezione in cui i cerchietti a zig-zag sono stati protagonisti, riscoprendo un accessorio molto popolare negli anni Novanta. Questi cerchietti, caratterizzati da un effetto pettine, sono tornati alla ribalta e sono diventati l’elemento di tendenza del momento. La loro presenza è stata molto visibile tra le modelle in passerella.
Ricordate il cerchietto a zig-zag a effetto pettine che ha spopolato negli anni '90? È tornato di moda, come dimostrata da Miu Miu alla Paris Fashion Week. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il cerchietto a zig zag, icona anni '90, ritorna grazie a Miu MiuL'ultimo decennio del XX secolo, manca a molti e pur di rivivere in qualche modo il mood, siamo disposti a risponverare qualsiasi cosa.