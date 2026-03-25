Il ritorno dell’ora legale ci farà risparmiare 80 milioni

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, le lancette dell’orologio saranno spostate avanti di un’ora, segnando l’inizio dell’ora legale. Questa modifica rimarrà in vigore fino al 25 ottobre, quando si tornerà all’ora solare. Secondo le stime, il cambio dell’ora comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro per il paese.

Il ritorno l’ora legale, e ci farà risparmiare 80 milioni di euro. L’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle ore 2 le lancette saranno spostate in avanti di un’ora, e terminerà domenica 25 ottobre, con il ritorno all’ora solare. Secondo le analisi di Terna (la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale) il ritorno all’ora legale comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh (kilowattora), che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115mila famiglie. La diminuzione dei consumi si tradurrà in un vantaggio per l’ambiente, determinando una r iduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 142mila tonnellate di CO2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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