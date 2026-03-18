Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, le lancette degli orologi saranno spostate avanti di un’ora, passando dalle 02:00 alle 03:00. Questa modifica segna l’inizio dell’ora legale, un cambiamento che interessa tutti coloro che devono adeguare i propri orari quotidiani. L’ora legale resterà in vigore fino a ottobre, quando si tornerà all’ora solare.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo entrerà in vigore l’ora legale. Le lancette dell’orologio saranno spostate in avanti: nello specifico, il tutto avrà inizio quando le 02:00 di notte diventeranno le 03:00. Come ogni anno, ciò comporta dormire un’ora in meno ma ritrovarsi con giornate più lunghe. Di volta in volta i dubbi sono gli stessi. Ci si interroga sui vantaggi dello spostare le lancette avanti o indietro, così come su quelli energetici. A ciò si aggiungono dibattiti sull’impatto ambientale e la salute umana. La domanda che interessa molti è quanto e come risparmiare energia con l’ora legale. Ora legale: quando si sposta la lancetta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Come risparmiare energia con l’ora legale

Articoli correlati

Bambini delle scuole primarie diventano attori della sostenibilità con progetti per risparmiare energia a scuolaNel cuore della Riviera Romagnola, tra le strade animate di Riccione e i muri ancora caldi delle scuole che hanno visto crescere generazioni di...

Quali sono le tecnologie smart per risparmiare energia a casa?Le tecnologie smart negli ultimi anni hanno reso la casa più connessa e facile da gestire aiutando anche a risparmiare tempo e denaro.

Ora Solare 2025: quando cambia, effetti e risparmio energetico

Una raccolta di contenuti su risparmiare energia

Temi più discussi: Bollette luce in aumento, 10 consigli per risparmiare energia elettrica in casa; Thailandia, i conduttori del tg si tolgono la giacca in diretta per risparmiare energia; Offerte Enel luce e gas marzo 2026: tutte le promo per risparmiare!; Goodnight Light: Plenitude presenta libro per diventare amici del buio educando al risparmio energetico.

Energia: ENEA spiega come risparmiare sulla bolletta con l’intelligenza artificialeL’intelligenza artificiale conversazionale permetterà di guidare i consumatori verso scelte più consapevoli in campo energetico, con benefici concreti in termini di riduzione di consumi (e costi in bo ... corrierenazionale.it

Bollette luce in aumento, 10 consigli per risparmiare energia elettrica in casaLa guerra in Medio Oriente rischia di far schizzare ancora una volta verso I'alto le bollette. La crisi tocca alcuni Paesi tra i più grandi produttori, ed esportatori, di materie prime, dal petrolio a ... tg24.sky.it

Riello Italia. . Spoiler: no, il sistema ibrido non consuma di più. Quando una tecnologia è nuova, i dubbi sono normali. Ma noi siamo qui per sfatarli. Il sistema ibrido Adapto Hybrid infatti nasce anche per risparmiare energia: grazie al suo algorit - facebook.com facebook