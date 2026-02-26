Dal miglior bar del mondo alla sua Forlì | il giovane bartender lancia la rivoluzione del cocktail in città

Dopo i successi a Barcellona e Bangkok, il talento 25enne rientra in Romagna: "Restituisco alla mia terra ciò che ho imparato all'estero" Il giro del mondo in un bicchiere, per poi tornare dove tutto è iniziato. Dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi della mixology mondiale, il bartender forlivese Filippo Valmori, 25 anni, rientra in città per dare vita a "Desco", un nuovo capitolo che si pond l'obiettivo di rivoluzionare il concetto di "bere consapevole" nel territorio. Il curriculum di Valmori parla chiaro: dalle basi tecniche apprese a Firenze (presso Il Locale), il salto verso l’olimpo del bartending a Barcellona, nel team di Paradiso (eletto miglior bar del Mondo dalla The World’s 50 Best Bars). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

