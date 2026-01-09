Cocktail e travestimenti disco | a Milano la gara che trasforma i bartender in showman

A Milano, un evento dedicato a cocktail e travestimenti disco trasforma i bartender in veri showman. Tra luci sfavillanti e musica coinvolgente, i partecipanti si sfidano in un’atmosfera che unisce creatività e stile. La gara si svolge nel locale Tripstillery, offrendo un’occasione per apprezzare l’arte del mixology in un contesto originale e suggestivo lungo il Naviglio Pavese.

Le luci stroboscopiche si riflettono sul Naviglio Pavese mentre dall'interno di Tripstillery arrivano le note di "I Will Survive". Domenica 11 gennaio, alle 18, Milano si prepara ad accogliere la terza edizione della DISCO Cocktail Competition, l'unica gara di mixology in Italia dove il travestimento vale quanto la tecnica e dove il pubblico, drink alla mano, diventa giudice. Quando la competizione incontra lo spettacolo. Nata come provocazione gentile al mondo patinato delle competizioni tradizionali, DISCO ha trasformato in tre anni la sfida tra bartender in un happening collettivo. Quest'anno il format esce per la prima volta da "casa" e approda nella metropoli lombarda con numeri da capogiro: oltre 50 iscritti da tutta Italia, filtrati fino agli 8 finalisti che si alterneranno dietro al bancone in slot di un'ora, a coppie.

