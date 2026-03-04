Sanchez non si piega a Trump e la sinistra italiana lo applaude | al governo avrebbe avuto il suo stesso coraggio?

Il primo ministro socialista della Spagna ha scelto di non piegarsi alle richieste di Trump, ricevendo applausi dalla sinistra italiana. La decisione riguarda una questione politica che ha attirato l’attenzione internazionale, con diverse reazioni da parte dei partiti italiani. La scena politica europea si concentra su questa presa di posizione, mentre le opinioni si dividono sul suo significato e sulle possibili conseguenze.

Una decisione che non è stata influenzata neanche dalle minacce dello stesso Donald Trump che ieri, nel corso di una conferenza stampa congiunta con un particolarmente silenzioso Frederich Merz, ha annunciato dure ripercussioni nei confronti di Madrid, nel caso in cui questo dovesse ancora rifiutarsi di aiutare gli Usa con l’operazione Epic Fury in Iran. Parole che non hanno comunque convinto Sanchez a modificare la sua presa di posizione. Oggi, ancora una volta, Madrid ha tenuto testa a Washington. Il leader spagnolo è apparso questa mattina al Palazzo di Moncloa, la sede del governo spagnolo a Madrid, per mandare un messaggio chiaro agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

