Conte accerchiato | L’Inter gli ha regalato lo Scudetto Ecco chi al suo posto

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli tra pochi mesi. Le voci si fanno sempre più insistenti e l’allenatore sembra pronto a prendere una decisione definitiva. Intanto, i tifosi e la società aspettano con trepidazione: il suo futuro resta ancora in bilico.

I prossimi quattro mesi potrebbero essere anche gli ultimi sulla panchina del Napoli L'argomento è sempre lui, Antonio Conte. Lo è a maggior ragione dopo l'ennesima eliminazione del Napoli, stavolta dalla Coppa Italia, con annessa sfuriata in conferenza tra arbitri e titoli. Il tecnico salentino ha provato a emulare José Mourinho, senza nominarlo. Napoli, addio Conte a giugno: svelato il nome dell'erede (AnsaFoto) – Calciomercato.it Difficile immaginare un Conte ter, molto probabilmente a giugno si consumerà il divorzio con De Laurentiis: "Se fossi nel presidente del Napoli, non lo confermerei – l'opinione di Nando Orsi a 'Radio Radio' – In questa stagione ha fatto molto male.

