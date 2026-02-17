Referendum dove sta la difesa della Costituzione? La riflessione di Polillo
Palmiro Togliatti si difese dalla doppiezza, che fu la sua arma principale, per affrontare le difficoltà dell'epoca stalinista. La sua capacità di cambiare strategia gli permise di mantenere il controllo del partito comunista italiano, anche quando le tensioni si fece più acuta. La riflessione di Polillo mette in discussione il ruolo di questa flessibilità di fronte alla sfida dei valori costituzionali.
Fu la “doppiezza” la grande risorsa di Palmiro Togliatti. Gli permise di navigare nelle acque tempestose dello stalinismo. Di difendere, per quanto poteva, gli interessi dell’Italia, senza abbandonare la presa sulla società italiana, sventolando la bandiera del “sol dell’avvenir”. Ed ecco allora l’intesa, più o meno tacita, nelle segrete stanze, accompagnata dal ringhio con cui, in piazza, si rivolgeva ai potenti. Evitando tuttavia di innescare una rabbia che potesse produrre effetti indesiderati. Postura che non venne meno neanche all’indomani dell’attentato nei suoi confronti. Ancora adagiato sul letto dell’ospedale, si adoprò affinché la calma tornasse tra i suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Formiche.net
Quell’unità sindacale di cui l’Italia ha bisogno. La riflessione di Polillo
Mario Draghi all’Università di Leuven disegna l’Europa necessaria. La riflessione di Polillo
Questa mattina Mario Draghi ha parlato all’Università di Leuven, concentrandosi su quale sia l’Europa di cui abbiamo bisogno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum Giustizia, sondaggio: avanti il 'No' se è bassa l'affluenza; Gherardo Colombo: Senza magistratura indipendente, i diritti vanno chissà dove.
Referendum giustizia 2026, in cosa consiste e dove si collocano i diversi partitiSi continua a parlare del Referendum giustizia, che nei giorni del 22 e 23 marzo chiamerà i cittadini ad esprimersi sulla magistratura ... newsicilia.it
Sul referendum la polarizzazione è inevitabile. Parla l’esperto Francesco NicodemoIl confronto sul referendum si sta trasformando in una partita iper - polarizzata. L'intervista a Francesco Nicodemo ... policymakermag.it
La difesa di democrazia e Costituzione nel "No" al Referendum facebook
Dieci ragioni per votare NO al referendum. Perché votare NO è difesa dello Stato di Diritto. È salvare la Costituzione. #ReferendumGiustizia #VotiamoNo #IoVotoNo x.com