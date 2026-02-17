Palmiro Togliatti si difese dalla doppiezza, che fu la sua arma principale, per affrontare le difficoltà dell'epoca stalinista. La sua capacità di cambiare strategia gli permise di mantenere il controllo del partito comunista italiano, anche quando le tensioni si fece più acuta. La riflessione di Polillo mette in discussione il ruolo di questa flessibilità di fronte alla sfida dei valori costituzionali.

Fu la “doppiezza” la grande risorsa di Palmiro Togliatti. Gli permise di navigare nelle acque tempestose dello stalinismo. Di difendere, per quanto poteva, gli interessi dell’Italia, senza abbandonare la presa sulla società italiana, sventolando la bandiera del “sol dell’avvenir”. Ed ecco allora l’intesa, più o meno tacita, nelle segrete stanze, accompagnata dal ringhio con cui, in piazza, si rivolgeva ai potenti. Evitando tuttavia di innescare una rabbia che potesse produrre effetti indesiderati. Postura che non venne meno neanche all’indomani dell’attentato nei suoi confronti. Ancora adagiato sul letto dell’ospedale, si adoprò affinché la calma tornasse tra i suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Formiche.net

Referendum, dove sta la difesa della Costituzione? La riflessione di Polillo

