james van der beek parte la raccolta fondi per salvare il futuro dei suoi sei figli

La notizia della morte di James Van Der Beek, avvenuta l’11 febbraio a 48 anni, ha colpito molti. L’attore, famoso per il suo ruolo in

La scomparsa di James Van Der Beek, morto l’11 febbraio a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon-retto, ha lasciato un vuoto profondo non solo nel mondo dello spettacolo ma soprattutto nella sua famiglia. L’attore, amatissimo per i ruoli in Dawson’s Creek e Varsity Blues, lascia la moglie Kimberly e i loro sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Il messaggio di Kimberly e la raccolta fondi. Poco dopo l’annuncio della morte, Kimberly ha condiviso sui social il link a una raccolta fondi su GoFundMe, creata da amici per aiutare la famiglia ad affrontare le spese accumulate durante le lunghe cure mediche del marito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La notizia della morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole.

James Van Der Beek torna a parlare della sua vita privata.

James Van Der Beek morto, il silenzio di Katie Holmes e Joshua Jackson: gli amici Joey e Pacey non rilasciano messaggiLa loro amicizia fu al centro di una delle serie tv più amate dai teenager: Dawson's Creek. Ma dopo la morte di James Van Der Beek, l'attore che interpretava Dawson, morto ... ilmessaggero.it

James Van Der Beek è morto, la moglie dell'attore: I costi delle cure ci hanno lasciato senza soldiDopo la morte dell'attore di Dawson's Creek, la famiglia lancia una raccolta fondi: le costose cure contro il tumore hanno prosciugato i risparmi ... corrieredellosport.it

James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek, è morto. Aveva 48 anni e nel 2024 aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro all'intestino. James Van Der Beek si era fatto conoscere interpretando Dawson Leery nella serie cult adolescenziale and - facebook.com facebook

"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio. x.com