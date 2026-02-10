confindustria catania parte la raccolta fondi dopo il ciclone harry e la frana di niscemi

Confindustria Catania ha avviato una raccolta fondi per aiutare le persone colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Dopo i danni causati dagli eventi, l’associazione si muove per sostenere le famiglie in difficoltà. La campagna mira a raccogliere risorse per riparare le case e fornire aiuto concreto sul territorio.

Catania, 10 febbraio 2026 – Le conseguenze del ciclone Harry e la grave frana che ha interessato il comune di Niscemi hanno lasciato sul territorio danni strutturali rilevanti e famiglie in condizioni di forte difficoltà. In questo contesto, Confindustria Catania ha deciso di attivare una raccolta fondi straordinaria per fornire un sostegno immediato alle situazioni più critiche. "Siamo di fronte ad uno scenario di particolare fragilità e non potevamo restare spettatori", dichiara la presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi. "Con il nostro Consiglio di Presidenza abbiamo scelto di intervenire con uno strumento semplice e diretto, capace di tradursi rapidamente in aiuto concreto".

Un’impresa sociale di Catania ha aperto una raccolta fondi per aiutare le comunità colpite dal ciclone Harry.

Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.

