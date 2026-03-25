Aviaria uomo contagiato in Lombardia | è il primo caso rilevato in Europa

In Lombardia è stato rilevato il primo caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale in Europa. La situazione riguarda un uomo contagiato nel territorio della regione, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. La scoperta riguarda un caso di aviaria e si tratta del primo riscontrato in Europa. La notizia è stata diffusa ufficialmente nella giornata del 25 marzo 2026.

Monza, 25 marzo 2026 – La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale, noto meglio come aviaria. Si tratterebbe di un’infezione a bassa patogenicità, presente in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un Paese extraeuropeo dove ha contratto l'infezione. Lo comunica il ministero della Salute in una nota. Il paziente è attualmente ricoverato. "Si tratta del primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa", spiega il ministero. L’influenza aviaria torna a colpire nel Cremasco: oltre 60mila tacchini da abbattere. Un altro focolaio dopo quello nel Bresciano "Grazie alla rete di sorveglianza epidemiologica attiva sul territorio regionale, è stato identificato facilmente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aviaria, uomo contagiato in Lombardia: è il primo caso rilevato in Europa Articoli correlati Influenza aviaria, contagiato un uomo in Lombardia. E' il primo in EuropaAGI - La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in... Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaL'influenza aviaria ha contagiato il suo primo paziente umano in Europa, più precisamente in Lombardia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aviaria uomo contagiato in Lombardia è... Discussioni sull' argomento Influenza aviaria, Ecdc: il virus si adatta e impara a eludere le difese immunitarie; Primo caso europeo di influenza aviaria H9N2 in Lombardia: un paziente ricoverato. Influenza aviaria, contagiato un uomo in Lombardia. E' il primo in EuropaAGI - La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in una persona fragile con malattie concomitanti proven ... msn.com Aviaria: rilevato in Lombardia il primo caso di contagio umano in EuropaSi tratterebbe di un’infezione a bassa patogenicità, presente in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un Paese extraeuropeo ... ilgiorno.it Emergenze epidemiche, approvato il nuovo Piano nazionale Dalla peste suina africana, all’afta epizootica passando per l’influenza aviaria ad alta patogenicità fino alla febbre della Valle del Rift e al vaiolo ovino e caprino, sono queste alcune delle principali - facebook.com facebook I listini delle uova da consumo fanno segnare una crescita del +27% per le uova da allevamento a terra e del +23% per le uova in gabbia. Un trend legato alla riduzione dell'offerta, causata dall'ondata di influenza aviaria di inizio anno. #ANSATerraGusto x.com