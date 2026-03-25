Questa mattina, la ministra del Turismo ha iniziato la giornata di lavoro presso il suo ufficio in via di Villa Ada, indossando un tailleur beige e occhiali da sole. Nonostante le pressioni esterne, la ministra non ha mostrato segni di cedimento e, secondo quanto riferito, seguirà le indicazioni del presidente del consiglio. Un rappresentante del partito di maggioranza ha confermato che la linea adottata sarà quella indicata dal leader politico di riferimento.

È iniziata la mattinata di lavoro di Daniela Santanchè al ministero del Turismo a via di Villa Ada. La ministra, tailleur beige e occhiali da sole, è arrivata alle 10.05 accompagnata dalla scorta. Mentre scendeva dall’auto blu stava parlando al telefono e ha fatto un cenno di saluto in direzione dei numerosi giornalisti che l’attendevano, a cui non ha rilasciato dichiarazioni. Sono in agenda appuntamenti di lavoro, alcuni dedicati all’organizzazzione del Forum internazionale del Pet Tourism previsto a Roma e maggio, tanto che davanti al ministero sono arrivati vari taxi. Prima dell’arrivo della ministra c'è stata anche una breve e isolata protesta di un uomo che a bordo di un’auto è passato davanti al ministero suonando il clacson e gridando: "Dimettiti!". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il pressing sulla Santanchè, la ministra non cede (per ora). Malan: "Seguirà le indicazioni della Meloni"

Articoli correlati

Meloni: «Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi». Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere«Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e...

Meloni in pressing per dimissioni Santanchè, la ministra oggi al dicastero: no comment su passo indietro(Adnkronos) – Dopo lo scossone nel governo seguito alla sconfitta del sì al referendum sulla giustizia, questa mattina l’arrivo della ministra...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il pressing sulla Santanchè la ministra...

Temi più discussi: Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè: cosa succede ora al governo; Meloni: Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi. Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere; Pressing di Meloni su Daniela Santanchè: Dovrebbe condividere scelta di Delmastro e Bartolozzi; Meloni va all’attacco con un pressing su Daniela Santanchè.

Santanchè al ministero, Malan (Fdi): «Seguirà indicazioni Meloni». Pressing opposizione sulle dimissioni: depositata mozione di sfiduciaTailleur giacca e pantaloni beige, borsetta al polso, occhiali da sole e telefonino all’orecchio: il ministro Daniela Santanchè ha tirato dritto, entrando dentro il Ministero ... ilgazzettino.it

Meloni in pressing, ma Santanchè non si dimetteDaniela Santanchè non si dimette, almeno per ora. La ministra del Turismo si è trincerata dietro il silenzio, ma da quanto filtra è decisa a non accogliere la sollecitazione di Giorgia Meloni, che ... tpi.it

Daniela Santanchè è arrivata al Ministero del Turismo. Nessuna risposta ai cronisti che le chiedevano se si sarebbe dimessa, come chiesto in maniera stringente, dalla premier Giorgia Meloni. x.com

Una mozione di sfiducia alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è stata depositata questa mattina alla Camera e sottoscritta da tutte le forze di opposizione https://shorturl.at/gDk4y - facebook.com facebook