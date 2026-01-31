Ricci | per rafforzare l’Europa serve ridurre il potere di veto nazionale nelle decisioni comuni

Giuseppe Ricci, leader del Pd al Parlamento europeo, chiede di cambiare le regole dell’UE. Secondo lui, per rafforzare l’Europa bisogna ridurre il potere di veto di ogni paese nelle decisioni condivise. Ricci ha sottolineato che serve un giro di vite per rendere le decisioni più rapide e meno soggette a blocchi. La sua proposta arriva in un momento di tensioni tra gli stati membri e di discussioni sulla riforma dell’Unione.

Il presidente del gruppo Pd al Parlamento europeo, Giuseppe Ricci, ha lanciato un appello urgente per riformare le basi del processo decisionale nell’Unione europea. Secondo lui, il potere di veto nazionale, che consente a ciascuno Stato membro di bloccare proposte legislative anche su temi fondamentali come la sicurezza, l’ambiente o l’integrazione economica, rappresenta un ostacolo insormontabile alla costruzione di un’Europa più forte, più unita e più in grado di affrontare le sfide del XXI secolo. L’intervento di Ricci, pronunciato in un dibattito sul futuro dell’Unione, non è solo un richiamo al cambiamento, ma una valutazione strategica del rapporto tra sovranità nazionale e solidarietà europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ricci (Pd), 'dobbiamo superare il diritto di veto in Europa'(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Dalla prossima settimana inizieremo a lavorare in Europa per superare subito il diritto di veto, Weber e il Ppe lo sostengano davvero, lavorino con noi per rafforzare davver ...

