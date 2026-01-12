Le chat segrete dell’Anm | Noi tracotanti e screditati dalla sete di potere
Le chat private dell’Anm hanno rivelato come alcuni membri percepiscano la battaglia referendaria come un’occasione per ottenere posizioni di potere, più che un’istanza di riforma. Questi messaggi mettono in luce le dinamiche interne e le motivazioni reali di un dibattito che va oltre le questioni giuridiche, evidenziando tensioni e interessi politici che influenzano il contesto giudiziario italiano.
Le chat private svelano il vero obiettivo della battaglia referendaria: occupare una posizione prettamente politica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
