Forlì onora la Madonna del Fuoco con messe e riti liturgici per il 500º della celebre apparizione

Oggi Forlì si riempie di fedeli e riti per festeggiare i 500 anni della Madonna del Fuoco. La città si ferma per messe e processioni, ricordando un evento che ha radici profonde nella storia locale. Le strade sono piene di persone che partecipano con devozione, in un clima di festa e rispetto. La celebrazione dura tutto il giorno, con momenti di preghiera e tradizione che si tramandano da secoli.

Forlì celebra il 500º della Madonna del Fuoco, un evento che contrassegna un'epoca di devozione millenaria. La città ha iniziato le sue celebrazioni con messe e riti liturgici, tra cui una concelebrazione pontificale, condotta dal vescovo Livio Corazza, trasmessa in diretta su Teleromagna. Le cerimonie hanno incluso anche processioni, preghiere comunitarie e l'omaggio al Santo Rosario. Il mirabile dipinto, originariamente ritrovato nel 1428 in seguito a un incendio, è custodito da oltre duecento anni in una cappella del Duomo forlivesse. L'immagine, realizzata su carta e incollata su legno, è considerata tra le più antiche xilografie europee.

