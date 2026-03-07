Chivu in conferenza | Thuram ha la febbre Il Milan ha giocatori top a livello individuale

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa da Appiano Gentile del prossimo derby di Milano contro il Milan. Ha annunciato che Thuram ha la febbre e non sarà disponibile. Ha anche affermato che il Milan dispone di giocatori di livello elevato dal punto di vista individuale. La partita è prevista tra poche ore e le due squadre si preparano alla sfida.

Poco dopo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, anche l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha presentato ai giornalisti presenti ad Appiano gentile il derby di Milano in programma domani sera alle ore 20:45. Di seguito vengono riportate le sue dichiarazioni da 'Tuttomercatoweb'. Dal derby d'andata avete cambiato passo, cosa significa la gara di domani? "Sappiamo tutti quello che rappresenta il derby per due squadre forti. Dobbiamo mantenere quanto di buono fatto fino ad ora ed essere competitivi". Che approccio vuole? "Dobbiamo essere bravi a capire i momenti senza perdere quanto fatto di buono fino ad ora". Come sta la squadra? Calhanoglu può tornare dall'inizio? "Stanno abbastanza bene e si sono allenati bene, Marcus ha un po' di febbre e speriamo sia a disposizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

